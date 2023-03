¿Qué son los referéndums de abril de 2023 y qué significan?

Hay cuatro referéndums en la boleta de las elecciones de primavera de 2023 en el condado de Milwaukee: dos referéndums vinculantes, una medida de asesoramiento para los votantes de todo el estado y una medida de asesoramiento para los votantes del condado de Milwaukee.

Las preguntas del referéndum son:

“Condiciones de libertad antes de la condena. ¿Se debe enmendar la sección 8 (2) del artículo I de la constitución para permitir que un tribunal imponga a una persona acusada puesta en libertad antes de la condena condiciones diseñadas para proteger a la comunidad de daños graves?

Este es un referéndum vinculante en todo el estado que enmendaría la constitución de Wisconsin. Se convertiría automáticamente en ley si recibe suficientes votos. El gobernador no puede vetarlo si se aprueba.

Entonces, ¿qué es esta pregunta?

Actualmente, los acusados penales pueden ser liberados antes de la condena con condiciones como pagar una fianza en efectivo, firmar un bono de reconocimiento personal, mantenerse libre de drogas y alcohol o cumplir con una orden de no contacto con una presunta víctima.

La Constitución de Wisconsin actualmente permite que el juez considere si permitirá que alguien sea liberado “bajo condiciones razonables diseñadas para asegurar su comparecencia ante el tribunal, proteger a los miembros de la comunidad de daños corporales graves o prevenir la intimidación de los testigos”.

A la Legislatura de Wisconsin le gustaría cambiar el lenguaje de la constitución estatal para permitir que los jueces consideren si la comunidad estará expuesta a “daño grave” en lugar de “daño corporal grave” como factor determinante en cuanto a las condiciones de liberación que se deben imponer a un acusado.

En un proyecto de ley separado, la Legislatura controlada por los republicanos definió "daño grave" y "crimen violento." Este proyecto de ley solo entraría en vigor si el electorado vota sí a los referéndums y si el gobernador Evers lo firma.

Los efectos prácticos y las implicaciones políticas de esta enmienda a la Constitución de Wisconsin se analizan a continuación en la segunda pregunta del referéndum sobre la fianza en efectivo.

Responder sí = Creo que la Constitución de Wisconsin debería cambiarse para que los jueces puedan considerar si un acusado podría causar "daño grave" a la comunidad en lugar de "daño corporal grave" antes de decidir qué condiciones de liberación se impondrán a un acusado. Esencialmente, deberíamos escribir medidas de libertad bajo fianza más estrictas en la constitución estatal.

Respondiendo no = No creo que la Constitución de Wisconsin deba cambiarse para que los jueces puedan considerar si un acusado podría causar "daño grave" a la comunidad en lugar de "daño corporal grave" antes de decidir qué condiciones poner en libertad a un acusado acusado. Esencialmente, no deberíamos escribir medidas de libertad bajo fianza más estrictas en la constitución estatal.

“Fianza en efectivo antes de la condena. ¿Se debe enmendar la sección 8 (2) del artículo I de la constitución para permitir que un tribunal imponga una fianza en efectivo a una persona acusada de un delito violento en función de la totalidad de las circunstancias, incluidas las condenas previas del acusado por un delito violento, la probabilidad que el acusado no comparecerá, la necesidad de proteger a la comunidad de daños graves y prevenir la intimidación de testigos, y posibles defensas afirmativas?”

Este es un referéndum vinculante en todo el estado que enmendaría la constitución de Wisconsin. Se convertiría automáticamente en ley si recibe suficientes votos. El gobernador no puede vetarlo si se aprueba.

La fianza a menudo se impone como condición para la liberación en Wisconsin. Las personas acusadas de delitos tienen que aportar una cierta cantidad de dinero para poder salir de la custodia. Las personas también pueden ser liberadas con lo que se llama una fianza de "firma o reconocimiento personal," si el juez cree que pueden prometer regresar a la corte por su cuenta sin pagar la fianza.

Según el Brennan Center for Justice, "los detenidos en prisión preventiva constituyen más del 70 % de la población carcelaria de EE. UU., aproximadamente 536,000 personas. Muchos de ellos están allí solo porque no pueden pagar la fianza."

Actualmente, la Constitución de Wisconsin dice que la fianza en efectivo solo se puede imponer en Wisconsin si un juez cree que es necesario para garantizar la comparecencia del acusado ante el tribunal.

Este referéndum de fianza en efectivo solicita agregar a la Constitución de Wisconsin que los jueces pueden considerar lo que constituye "la totalidad de las circunstancias" al establecer una fianza en efectivo para "delitos violentos." Además de la probabilidad de que el acusado no comparezca, los jueces considerarían el riesgo potencial del acusado para la seguridad pública, la necesidad de evitar la intimidación de los testigos, las posibles defensas afirmativas del acusado, así como sus antecedentes penales.

Según el profesor Ion Meyn de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington, los jueces ya pueden detener a personas acusadas de ciertos delitos violentos sin derecho a fianza, para mantenerlos bajo custodia, si un fiscal cumple con el estándar correcto.

Agrega que el estatuto de fianza, Wis. Stat. La sección 969.01 permite a los jueces considerar factores como la peligrosidad de un acusado al establecer el monto de la fianza.

Meyn también dice: "En la práctica, la fianza a menudo se ve influenciada por una evaluación de riesgos previa al juicio, que combina las preocupaciones sobre el riesgo del acusado de no comparecer con los antecedentes penales del acusado, el riesgo de reincidencia y el riesgo de cometer un delito violento." De esta manera, dice, "enmendar la constitución del estado [como se solicitó en el referéndum] ajustará la constitución a las prácticas actuales."

El abogado defensor penal de Milwaukee, Andrew Golden, también dice que este referéndum graba en la constitución estatal lo que los jueces están haciendo de todos modos. “Todos los jueces ya consideran imponer condiciones para proteger a la comunidad de daños [graves],” dice Golden. “Y [los jueces están todos] considerando la totalidad de las circunstancias, como si ya lo hicieran. Esta [enmienda constitucional] es básicamente similar a decir que los jueces deben respirar oxígeno mientras están sentados en el banquillo. Bueno, no conozco ningún juez que no lo sea."

¿Cuáles son los efectos de la política?

Los partidarios del referéndum, como la representante estatal republicana Cindi Duchow y el senador estatal Van Wanggaard, quienes patrocinaron las medidas de fianza, dicen que la legislación mantendrá seguras a las comunidades al facilitar que los jueces detengan a las personas que consideran peligrosas bajo fianzas altas.

El profesor Meyn da otro ángulo sobre las implicaciones políticas: "Por un lado, la enmienda simplemente ajusta la constitución estatal a las prácticas predominantes. Por otro lado, la enmienda puede animar a la Legislatura a aprobar disposiciones más draconianas para aumentar el número de acusados en detención preventiva." Estos podrían ser montos de fianza mínimos obligatorios para ciertos delitos violentos.

Él dice: "Lo que está claro es que la enmienda propuesta indica que Wisconsin se resistirá a los datos empíricos y se opondrá a las tendencias legislativas en otros estados que están reduciendo el uso, o prohibiendo el uso, de la fianza en efectivo."

"Se ha demostrado empíricamente que la fianza en efectivo, especialmente en los casos de menor nivel, da como resultado tasas más altas de reincidencia, pérdida de empleo y desestabilización de las familias afectadas por la pérdida de ingresos y la atención domiciliaria brindada por el acusado," dice Meyn.

Responder sí = Creo que cuando un juez decide si exigir una fianza en efectivo a una persona acusada de un delito violento, puede considerar factores más allá de si es probable que el acusado comparezca ante el tribunal. Los jueces también pueden considerar el riesgo potencial del acusado para la seguridad pública y los antecedentes penales, la necesidad de evitar la intimidación de los testigos y las posibles defensas afirmativas del acusado. Esencialmente, deberíamos escribir medidas de libertad bajo fianza más estrictas en la constitución estatal.

Responder no = No, no creo que cuando un juez decida si exigir una fianza en efectivo para una persona acusada de un delito violento, la constitución debería decir que un juez puede considerar factores más allá de si es probable que el acusado comparezca ante el tribunal, factores como el riesgo potencial del acusado para la seguridad pública y los antecedentes penales, la necesidad de evitar la intimidación de los testigos y las posibles defensas afirmativas del acusado. Esencialmente, no deberíamos escribir medidas de libertad bajo fianza más estrictas en la constitución estatal.

“¿Se les exigirá a los adultos sanos y sin hijos que busquen trabajo para recibir beneficios de asistencia social financiados por los contribuyentes?”

Esta pregunta es un referéndum consultivo estatal. Es como una encuesta para la Legislatura y no es vinculante.

Respondiendo sí = Creo que las personas sin discapacidades y los niños deberían tener que buscar trabajo para recibir asistencia social.

Respuesta no = Creo que las personas sin discapacidades y los niños no deberían tener que buscar trabajo para recibir asistencia social.

La ley estatal ya requiere que muchos beneficiarios de beneficios de desempleo o FoodShare (cupones de alimentos) busquen trabajo.

Los demócratas se han quejado de que el referéndum es una estratagema política para llevar a más republicanos a las urnas en lo que suele ser una elección de primavera con una participación relativamente baja. Dicen que los legisladores republicanos están pidiendo al público que intervenga en lo que ya es ley estatal.

Los republicanos dicen que los requisitos de trabajo para el desempleo u otros beneficios de bienestar no se cumplen lo suficiente, ya que el estado se ocupa de la escasez de trabajadores. Dicen que este referéndum, si se aprueba, podría impulsar legislación y aplicación adicionales.

Los republicanos también aprobaron los requisitos de búsqueda de trabajo para recibir otros beneficios de asistencia social, pero las restricciones por la pandemia de COVID-19 de la administración del presidente Joe Biden han suspendido esas leyes.

“¿Debería derogarse el Estatuto de Wisconsin 940.04, que prohíbe el aborto en cualquier etapa del embarazo sin excepción por violación, incesto o salud de la paciente, para permitir el acceso legal a la atención del aborto?”

Esta pregunta es un referéndum consultivo para el condado de Milwaukee. Es como una encuesta y no es vinculante.

Según la ley de Wisconsin de 1849, es un delito grave realizar casi todos los abortos.

Responder sí = Creo que el estatuto actual en Wisconsin que prohíbe el aborto sin excepción debería ser derogado.

Respondiendo no = Creo que el estatuto actual en Wisconsin que prohíbe el aborto sin excepción no debe derogarse y debe permanecer en los libros.

Ahora, demos un paso atrás para analizar los referéndums en general.

¿Qué es un referéndum?

Un referéndum generalmente se refiere a cualquier elección en la que la gente vota para aprobar o rechazar una propuesta específica. Los referéndums son propuestos por la Legislatura estatal y los gobiernos locales.

Hay tres tipos principales de referendos: consultivos, vinculantes y de petición.

¿Qué es un referéndum vinculante?

Los referéndums vinculantes son solo eso: vinculantes. "Si suficientes personas votan por ellos, se convierten en ley," dice Paul Nolette, profesor de política de Marquette.

Por ejemplo, muchos referéndums escolares son vinculantes.

¿Cuál es el proceso de enmienda de la constitución del estado a través de un referéndum vinculante?

Cuando la Legislatura propone una enmienda constitucional, como las que se proponen para las elecciones de abril sobre las condiciones de libertad y fianza en efectivo, tiene que ser aprobada por la mayoría de los miembros de ambas cámaras como una resolución conjunta, conocida como primera consideración, y luego en idéntica forma por la próxima sesión de la Asamblea Legislativa, conocida como segunda consideración.

Después de esto, la Legislatura presenta la enmienda constitucional propuesta para su ratificación por la mayoría del electorado en una elección de referéndum en todo el estado.

La ley estatal exige que las enmiendas constitucionales se presenten a los votantes de todo el estado antes de que puedan aprobarse. El electorado ha votado para aprobar 145 de las 197 enmiendas constitucionales propuestas en Wisconsin desde que se adoptó la Constitución en 1848.

El gobernador no puede vetar una enmienda constitucional.

¿Qué es un referéndum consultivo?

Algunos referéndums son consultivos, como la medida electoral estatal de 2023 sobre asistencia social y la medida electoral del condado de Milwaukee sobre el aborto. Para un referéndum consultivo, un cuerpo legislativo pone una medida propuesta en la boleta electoral para medir la opinión pública.

Los referéndums consultivos no tienen ningún efecto político específico, no son vinculantes. El referéndum no se convierte automáticamente en ley si suficientes personas votan por él, es más como una encuesta, explica la profesora Nolette.

Los cuerpos legislativos estatales o locales están a cargo de estos referéndums: el desarrollo, la redacción y, en última instancia, incluirlos en la boleta electoral, comparte. Ha habido docenas de referéndums consultivos en todo el condado sobre una amplia variedad de temas a lo largo de los años, incluida la legalización de la marihuana, la laguna de la tienda oscura, la personalidad corporativa y la reforma de redistribución de distritos no partidista.

Fuentes adicionales: Ballot Initiative and Referendum in Wisconsin , myvote.wi.gov

El día de las elecciones es el 4 de abril. Consulte la guía para votantes de WUWM para obtener información sobre las contiendas en la boleta electoral y cómo votar.