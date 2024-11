Lo que hay que saber sobre la enmienda constitucional sobre ciudadanía en la boleta electoral del 5 de noviembre

El día de las elecciones, el 5 de noviembre de 2024, los votantes de todo Wisconsin votarán sobre una enmienda constitucional relacionada con el estado de ciudadanía y la votación.

La propuesta agregaría texto a la constitución de Wisconsin que dice que sólo los ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años pueden votar en las elecciones federales, estatales, locales o escolares.

Esta es la pregunta que aparecerá en su boleta:

Elegibilidad para votar. ¿Debe enmendarse la sección 1 del artículo III de la Constitución, que trata del sufragio, para disponer que sólo un ciudadano estadounidense de 18 años o más que resida en un distrito electoral pueda votar en una elección para un cargo nacional, estatal o local o en ¿Un referéndum estatal o local?

Actualmente, esta sección de la constitución estatal dice que “todos” los ciudadanos estadounidenses pueden votar. La enmienda propuesta cambiaría el texto a "sólo" ciudadanos estadounidenses.

Ya es cierto que en Wisconsin sólo los ciudadanos pueden votar. Pero los autores republicanos de la propuesta dicen que este cambio es necesario como medida preventiva, porque algunos estados han permitido que los ciudadanos no estadounidenses voten en las elecciones locales. Quienes se oponen a la enmienda constitucional propuesta dicen que estigmatiza a inmigrantes y no ciudadanos y alimenta información errónea sobre la seguridad electoral.

Votar sí significa que apoya agregar una enmienda a la constitución de Wisconsin que dice que solo los ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años pueden votar.

Votar en contra significa que usted se opone a dicha enmienda.

Si se aprueba la enmienda, no está claro cómo se aplicaría. La enmienda no dice cómo cambiarían los requisitos legales para votar, en todo caso.

Anthony Chergosky, profesor asistente de ciencias políticas en la Universidad de Wisconsin-La Crosse, analiza la enmienda propuesta para el Efecto Lago.

Los votantes de Wisconsin han visto algunas preguntas diferentes en nuestras boletas en los últimos años. Entonces, para empezar, ¿qué hace esta pregunta en mi boleta?

Si consideramos el proceso mediante el cual una enmienda constitucional llega a la boleta electoral de Wisconsin, requiere dos etapas. La primera etapa es la aprobación por parte de la Legislatura del estado de Wisconsin. Eso es un poco diferente al típico proceso legislativo. La primera diferencia es que una propuesta de enmienda constitucional debe votarse dos veces. Debe votarse en dos sesiones consecutivas de la Legislatura del estado de Wisconsin. Debe ser aprobado por mayoría de votos tanto en el Senado como en la Asamblea, y no está sujeto al veto del gobernador.

Entonces hay algunas diferencias reales allí. Porque para una ley típica, sólo es necesario aprobarla una vez y está sujeta al veto del gobernador.

La segunda etapa es la aprobación de los votantes. Así que los votantes acudirán a las urnas en noviembre y verán en su boleta la última enmienda constitucional propuesta por Wisconsin.

Hemos visto a los republicanos presentar una serie de propuestas de enmienda constitucional desde que Tony Evers fue elegido gobernador en 2018, exactamente por la razón que mencioné anteriormente: el gobernador no puede vetar las enmiendas constitucionales propuestas y el gobernador no puede evitar que las enmiendas constitucionales propuestas se abran paso. a la papeleta. En una época de control dividido del gobierno (con un gobernador demócrata y mayorías republicanas en la legislatura del estado de Wisconsin), hemos visto un aumento real en el número de republicanos que utilizan la ruta de la enmienda constitucional como una forma de eludir el veto del gobernador Evers.

Este noviembre, los votantes verán una pregunta relacionada con el voto y los no ciudadanos. ¿De qué se trata esta pregunta?

Dice que sólo los ciudadanos mayores de 18 años y aquellos que sean residentes de Wisconsin pueden votar en las elecciones nacionales, estatales o locales. Ahora bien, esto ya es cierto en Wisconsin. Ya es cierto que sólo los ciudadanos pueden votar. Pero los republicanos argumentan que esta enmienda es necesaria para evitar posibles esfuerzos de los gobiernos locales para permitir que los no ciudadanos voten en las elecciones locales, por ejemplo, las elecciones de las juntas escolares.

Los republicanos señalan ejemplos en todo el país de gobiernos locales que buscan abrir el camino para que voten los no ciudadanos. Así que esto no es nada nuevo –que a los no ciudadanos no se les permitiría votar en las elecciones federales o estatales– y no hay ningún caso en Wisconsin en el que los no ciudadanos pudieran votar en las elecciones locales. Pero los republicanos argumentan que esto es necesario como medida preventiva para disuadir a los gobiernos locales de seguir ese camino.

Entonces, un voto “sí”, en este caso, significa “sí, quiero que esto se agregue a la constitución”. Y un voto “no” significa “no, no quiero que se agregue esto”.

Sí, un voto “no” mantendría el status quo, y un voto “sí” significaría agregar esta enmienda a la constitución.

Parece que nada cambiaría prácticamente si esto pasara. ¿Con qué frecuencia sucede esto realmente, que los republicanos tengan estas preocupaciones sobre el voto de los no ciudadanos en Wisconsin?

Los demócratas han acusado a los republicanos de aprovechar las teorías de conspiración y las dudas sobre las elecciones. Sabemos que esto ocurre en un contexto en el que el Partido Republicano se ha centrado en cuestiones electorales, ciertamente después de las elecciones de 2020. Entonces tienes toda la razón. En la práctica, esto no cambiaría nada en Wisconsin.

También en ese contexto nacional, es imposible desenredar esto del contexto de que la inmigración y la frontera son un gran tema en las elecciones presidenciales de este año.

Para mí, esta enmienda constitucional es mucho más interesante en cuanto a lo que dice sobre el contexto político más amplio que cualquier efecto práctico o cualquier forma concreta en que esta enmienda cambiaría la conducta de las elecciones de Wisconsin.

El contexto aquí importa más que cualquier resultado tangible de esta votación de enmienda. Los republicanos han dicho que quieren seguir utilizando enmiendas constitucionales en Wisconsin, a pesar de que experimentaron un revés en las elecciones de agosto, donde dos de sus propuestas de enmiendas constitucionales fueron rechazadas en las primarias de agosto.

A pesar de ese revés para los republicanos, el presidente de la Asamblea, Robin Vos, dijo que el Partido Republicano debería redoblar sus esfuerzos por realizar enmiendas constitucionales. Por supuesto, mucho de esto depende del resultado de las elecciones de noviembre, porque si los republicanos pierden el control mayoritario de la Asamblea estatal, perderán la oportunidad de proponer y promover enmiendas constitucionales.

¿Quién está en contra de esto y quién se ha manifestado en contra de este referéndum?

Hemos visto a líderes demócratas hablar en contra de la propuesta de enmienda constitucional sobre ciudadanía y voto, diciendo básicamente que es innecesaria, que estigmatiza a las personas y que alimenta teorías de conspiración sobre las elecciones.

Para los demócratas, parece que su oposición a esta enmienda no se basa tanto en la sustancia de la enmienda sino en su crítica a la estrategia política republicana detrás de la enmienda.

¿Hay algo más que te gustaría mencionar?

Soy profundamente escéptico de que esto impulse la participación electoral o afecte en absoluto el resultado de las elecciones de noviembre. Creo que las enmiendas constitucionales de la votación de agosto impulsaron la participación electoral. Y lo hicieron de una manera que realmente benefició al lado del Partido Demócrata en el debate sobre la enmienda constitucional.

Esas enmiendas impulsaron el diálogo político para las primarias de agosto porque simplemente no había mucho más en la boleta. De hecho, las enmiendas constitucionales de agosto fueron lo único en la boleta estatal. Así que la diferencia entre las primarias de agosto y las elecciones de noviembre es de día y de noche.

Wisconsin sigue siendo fundamental en las elecciones presidenciales. Hay una carrera competitiva por el Senado de Estados Unidos. Hay carreras competitivas para la Cámara de Representantes de Estados Unidos en ciertas partes del estado, y hay una batalla vigorosa por el control mayoritario de la Asamblea estatal. Es difícil para mí ver cómo se prestará mucha atención a la enmienda constitucional propuesta en noviembre, considerando todo lo demás que está en la boleta electoral.

Eso significa que los votantes tendrán que confiar en el texto que ven en la boleta si no saben mucho sobre este tema. Y en Wisconsin, ese texto puede ser muy técnico, puede ser difícil para la gente entenderlo. entender. Eso es lo que estoy observando mientras nos acercamos a las elecciones de noviembre.