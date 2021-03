Spanish Hip-Hop, An Afro-Colombian Remix And More

Join us for a new episode of Alt.Latino, as we kick back with amazing new music from across the Latin world. We've been waiting eagerly for Spanish rapper Mala Rodriguez to release her new album, Bruja,and even though it hasn't premiered on this side of the world, we did get the green light to play one of our favorite tracks: "Quien Manda Aqui" (Who's the Boss).

We also showcase some wonderfully danceable new music, from Master Blaster Sound System's new club banger to an infectious remix of an Afro-Colombian anthem.

Esta semana en Alt.Latino nos empapamos de toda la mejor nueva música del mundo hispano. Hemos estado esperando con ansias Bruja,el nuevo álbum de la MC española Mala Rodríguez. Aunque todavía no se ha estrenado en Estados Unidos, si nos dieron la luz verde para poner al aire uno de nuestros cortes favoritos del disco: "Quien Manda Aquí." También tenemos música bien bailable: lo nuevo de Master Blaster Sound System, un mix contagioso de un himno afro-colombiano y mucho más.

No se pierdan el show de esta semana, y como siempre cuéntenos qué nueva música han estado escuchando últimamente.

