Beginning Thursday, March 27, Alt.Latino hosts Felix Contreras and Jasmine Garsd will visit Mexico City to check out bands playing Vive Latino, the biggest rock and alternative music festival in Latin America. Before they packed their sunscreen, they made this YouTube playlist of the artists they hope to see.

The Playlist

Jessica Hernandez & The Deltas, "Caught Up"

Julieta Venegas, "Te Vi"

Camila Moreno, "Milliones"

La Vida Boheme, "La Vida Mejor"

De La Tierra, "Maldita Historia"

Simpson Ahuevo, "Gracias Al DJ"

Calle 13, "Multi_Viral"

Helado Negro, "2º Dia"

Ceci Bastida, "Have You Heard?"

Fito Páez, "Un Vestido Y Un Amor (Te Vi)"

Guadalupe Plata, "Lorena"

Los Tigres Del Norte, "Jefe De Jefes"

Rebel Cats, "Anclado A Ti"

Amandititita, "La Criada"

