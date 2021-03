Baila Conmigo: 9 New Latin Songs That Rock

This week on Alt.Latino, we have a tremendous amount of great new music to share with you; the playlist spans genres, countries and even generations. Chilean rockers channel David Byrne. A Mexican cumbia classic gets reworked. A Colombian electro-tropical tune has us dancing in our seats. Join us, and as always, let us know, what have you been listening to lately?

-----------------------------------------------------------------------------

Esta semana en Alt.Latino tenemos mucha nueva música para compartir con ustedes. Realmente estamos cubriendo todos los géneros, países e incluso generaciones. Rock chileno con sabor a David Byrne, cumbia mexicana (reinterpretada por una joven y prometedora artista) y una canción colombiana electro-tropical que nos ha hecho bailar en nuestros asientos. Como siempre, les pasamos el micrófono a ustedes: ¿qué buena música han escuchado últimamente que nos recomienden?

Copyright 2021 NPR. To see more, visit https://www.npr.org.