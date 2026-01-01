Melanie is WUWM's vice president of marketing and development.
Becky Lanier
Becky is WUWM's vice president of operations.
Maureen McCollum
Maureen is WUWM's vice president of content.
LAKE EFFECT TEAM
Becky Mortensen
Becky is WUWM's executive producer of Lake Effect.
Audrey Nowakowski
Audrey is a WUWM host and producer for Lake Effect.
Joy Powers
Joy is a WUWM host and producer for Lake Effect.
Xcaret Nuñez
Xcaret is a WUWM producer for Lake Effect.
Graham Thomas
Graham Thomas is a WUWM digital producer.
Sam Woods
Sam is a WUWM producer for Lake Effect.
NEWS TEAM
Ann-Elise Henzl
Ann-Elise is WUWM's news director.
Emily Files
Emily is a WUWM editor and project leader.
Maayan Silver
Maayan is a WUWM news reporter.
Susan Bence
Susan is WUWM's environmental reporter.
Jimmy Gutierrez
Jimmy is a WUWM news reporter.
Katherine Kokal
Katherine is WUWM's education reporter.
Eddie Morales
Eddie is a WUWM news reporter.
Teran Powell
Teran is WUWM's race & ethnicity reporter.
Akira Quinn
Akira is WUWM's 2026-2027 Eric Von Fellow.
PROGRAMMING
Lauri Jones
Lauri is WUWM's assistant director of programming.
Rob Larry
Rob is All Things Considered host and digital producer.
Rachel Owens
Rachel is WUWM's Morning Edition host.
BUSINESS ADMINISTRATION
Yvonne Wagner
Yvonne is WUWM's business and membership specialist.
Ann Piatt
Ann is WUWM's assistant to the general manager.
Michelle Nobbe
Michelle is WUWM's accounts receivable / traffic specialist.
COMMUNICATIONS TEAM
Clara Velásquez
Clara is WUWM's assistant director of communication.
Erin Bagatta
Erin is WUWM’s creative manager.
Michelle Maternowski
Michelle is WUWM's audience innovation manager.
Cherita Booker
Cherita Booker is WUWM's digital communications LTE.
Anna Stratton
Anna is WUWM's communications manager.
Valeria Navarro Villegas
Valeria is WUWM's digital operations manager.
Jami Benz
Jami is WUWM’s student social media producer intern. She is currently a student at the University of Wisconsin- Milwaukee, working towards her bachelor’s degree in journalism, advertising, and media studies.
ENGINEERING / IT
Jason Rieve
Jason is WUWM's studio and broadcast engineer.
John Rymaszewski
John Arthur Rymaszewski is WUWM's media and technology operations manager.
CORPORATE SUPPORT
Erin Frank
Erin is Market Enginuity's director of corporate sponsorship representing WUWM.
Laurie Hobbs
Laurie is a WUWM account manager with Market Enginuity.
Steve Meni
Steve is a WUWM account manager with Market Enginuity.
Marie Moezen
Marie is a WUWM account manager with Market Enginuity.