¿Puede ICE entrevistar o detener a estudiantes en las escuelas en Milwaukee?

Ante el miedo y la incertidumbre, las comunidades inmigrantes de Milwaukee han decido tomar acción. ¿Conoces tus derechos si te encuentras con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en tu casa, escuela o trabajo?

En el primer día de su presidencia, Donald Trump anuló las protecciones contra la aplicación de la ley de inmigración en “lugares protegidos” como escuelas y hospitales. También ordenó a ICE que aumentará las deportaciones en un esfuerzo para promover su agenda llamada, “America First.”

La preocupación causada por estas órdenes ha llegado a las escuelas, donde estudiantes de tan solo siete años están haciendo preguntas sobre inmigración.

“Estaban muy tristes por el hecho de que (él) ganara. Por lo que han oído de Trump... no es una persona amable,” dijo Alondra García, una maestra de segundo grado en Allen-Field Elementary. “Un estudiante me preguntó: '¿Por qué Trump es tan malo con los inmigrantes? Por qué nos odia tanto?’”

García no sabía qué responder. Se dirigió a los padres para asegurarse de que las familias tuvieran la información necesaria sobre sus derechos. García fue suspendida por el distrito escolar por un día como resultado de crear un grupo de chat y compartir la información de contacto de los padres, lo que va en contra de los reglamentos del distrito.

Chuck Quirmbach MPS teacher Alondra Garcia speaks during Wednesday's rally outside Allen-Field Elementary.

Ahora, García ha vuelto a las aulas. Su objetivo es apoyar a sus alumnos y a sus familias.

Voces de la Frontera y otros grupos están informando a miembros de la comunidad sobre sus derechos constitucionales y sobre cómo crear un plan para la aplicación de las leyes de inmigración.

“Es un momento muy importante en la historia de nuestra nación para unirnos contra estos ataques y desafiar la culpabilización de los trabajadores inmigrantes y sus familias,” dice Christine Neumann-Ortiz, directora ejecutiva de Voces de la Frontera. “Es un momento crítico, porque vamos a ver una escalada continua de estas dos cosas.”

Alondra Garcia, una maestra de MPS, habla de immigración con sus estudiantes Estudiantes de tan solo siete años están haciendo preguntas sobre inmigración. Listen • 0:16

Esto es lo que hay que saber:

Conozca sus derechos, independiente de su estatus migratorio

Todos los que viven en los Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio, tienen ciertos derechos y protecciones previstos por la Constitución, según la Unión Americana de Libertades Civiles.

Son los siguientes:



Tienes derecho a guardar silencio: No estás obligado a hablar de tu situación migratoria o ciudadanía con la policía o los agentes de inmigración. Todo lo que se le diga a un agente puede ser utilizado después en su contra ante un tribunal.

Si un agente de inmigración te pregunta si puede registrarte, tienes derecho a decir que no. Los agentes no tienen derecho a registrarte ni de revisar sus pertenencias sin su consentimiento o una causa probable.

Voces de la Frontera Una tarjeta con sus derechos en los interacciónes con ICE.

Los derechos de su hijo en la escuela

Los niños de cualquier estatus migratorio tienen derecho legal a asistir a la escuela en Estados Unidos tras una decisión del Tribunal Supremo de 1982 Pyler v. Doe.

Las escuelas públicas de Milwaukee crearon una norma de “refugio seguro” en 2017 para reafirmar estos derechos. Las escuelas no recopilan ni almacenan información sobre el estatus migratorio de un estudiante, independientemente de si los maestros conocen la situación del niño.

Dentro de MPS, un niño no puede ser sacado de clase a menos que las fuerzas del orden tengan una orden firmada.

Si los agentes del ICE llegan a una escuela, se supone que el personal escolar debe dirigirlos a la oficina central del distrito para que el departamento jurídico del distrito confirme su orden.

Si un estudiante es sacado de clase, hay normas sobre cómo la policía puede entrevistarlo:



El director puede decidir si permite la entrevista.

El director debe intentar avisar a los padres del estudiante antes de la entrevista.

Los funcionarios escolares deben documentar los intentos de ponerse en contacto con los padres del estudiante.

Las escuelas no pueden exigir que la policía obtenga el consentimiento de los padres antes de realizar la entrevista.

Un miembro del personal de la escuela debe estar presente durante la entrevista del estudiante, a menos que la policía lo considere inapropiado.

Nota: El distrito tiene normas distintas para las entrevistas de las fuerzas del orden a estudiantes en casos de posible maltrato o abandono de menores.



Qué hacer si ICE llega a su casa o lugar de trabajo

En el trabajo:



Pregunte al agente si puede marcharse. En caso afirmativo, márchese tranquilamente.

Si tiene documentos de inmigración válidos, muéstrelos.

Permanezca en silencio. No tiene por qué hablar de su situación migratoria.

Puede grabar sus interacciones con las autoridades siempre que no interfiera.

No firme nada antes de consultar con su abogado.

En su casa:



No tiene por qué abrir la puerta si ICE se presenta en su casa.

Pregunte por qué están allí los agentes. Pida un intérprete si es necesario.

Si los agentes piden entrar, pregunte si tienen una orden firmada por un juez. Si es así, pida que se la enseñen, pasándola por debajo de la puerta o a través de una ventana. Haz

Toma una foto de la orden y asegúrate de que tu nombre o dirección figuran en ella.

Si no tienen una orden judicial, puedes negarte a dejar entrar a los agentes. Pídeles que dejen cualquier información en la puerta.

Si los agentes entran por la fuerza en su casa, no se resista. Indica a todos los presentes que guarden silencio.

Si lo detienen, guarde silencio. No firme nada hasta que pueda hablar con un abogado.

Guarde los datos de un abogado de inmigración en un lugar seguro y con sus familiares por si necesitan ponerse en contacto con él/ella por usted.

Voces de la Frontera A small red card distributed by Voces de la Frontera explains what to say in an interaction with Immigrations and Customs Enforcement.

En una parada del tráfico:



Mantenga las manos donde la policía pueda verlas. No mientas sobre tu situación migratoria, tampoco proporciones documentos falsos.

El oficial puede pedirle que muestre su licencia, registro del vehículo y prueba de seguro, pero usted no tiene que responder a preguntas sobre su estatus migratorio.

En Wisconsin no es un crimen negarse a identificarse a menos que la negación interfiera con una investigación policial, según la ACLU.

Pregunte al agente si puede marcharse. Si le dicen que sí, váyase.

Christine Neumann-Ortiz habla sobre los derechos de los estudiantes Las escuelas no recopilan ni almacenan información sobre el estatus migratorio de un estudiante. Listen • 1:44

Cómo prepararse para posibles redadas de immigración

Neumann-Ortiz dice que es importante que las familias con estatus mixto tengan un plan en caso de que un miembro de la familia sea detenido.

Las recomendaciones:



Reúna documentos importantes de todos los miembros de la familia que demuestren el tiempo que cada uno lleva en Estados Unidos. Esto puede incluir certificados de nacimiento, declaraciones de la renta de EE.UU., facturas de servicios públicos, contratos de arrendamiento, registros escolares, registros médicos o registros bancarios. Tenga una carpeta electrónica accesible en su celular.

Identifique a sus contactos de emergencia, memorice sus números de teléfono y asegúrese de que su contacto puede acceder a todos sus documentos.

Facilite a la escuela o guardería de su hijo un contacto de emergencia para recogerlo en caso de que usted sea detenido.

Dígales a sus seres queridos que, si usted es detenido por ICE, pueden intentar utilizar el localizador de detenidos en línea de ICE para encontrarlo con la fecha de nacimiento y el país de origen en https://locator.ice.gov/odls/#/search.

