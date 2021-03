Roundtable: Immigration, Beer And 'Devious Maids'

On Alt.Latino, we pride ourselves on being a Latin culture show with a strong musical focus. While we always listen to amazing songs, we also like to delve into a wide range of topics that affect Latinos, from the Caribbean diaspora to immigration to race relations within our communities.

This week, we decided to take the discussion a step further, so we've invited two of our favorite Latin bloggers to join us and discuss the news stories they've been following closely in the last month. Julio Ricardo Varela is the founder of the blog Latino Rebels, and Marisa Treviño is the publisher of Latina Lista. So, while we include great music from the likes of Cafe Tacvba, Ruben Blades and Los Tigres del Norte, this time the weight of the show is on conversation. If talk isn't your thing, please make sure to check out some of our past shows.

We begin the conversation by talking about an upcoming television show on the Lifetime network — created by Marc Cherry (Desperate Housewives) and executive produced by Eva Longoria — which features five main characters, all Latinas. So, what's not to love? Well, many in the Latino community take issue with the fact that the show Devious Maids is all about, you guessed it, sultry Latina maids.

In an op-ed, Michelle Herrera-Mulligan, editor-in-chief of Cosmo for Latinas, writes that the show "does a tremendous disservice to the 20 million-plus Latina female population living in the United States" and called it "a wasted opportunity." Huffington Post writer Tanisha L. Ramirez was less gentle:

The minute-long trailer manages to efficiently portray Latinas as hypersexual, nosy, scheming and, at times, totally invisible domestic servants, one set of pushed-up breasts, devilishly squinted eyes and sassy hair flip at a time ... This formula, the network promises, will paint class warfare as both fun and dirty! Because, you know, class warfare has always been so very boring. Thanks, Lifetime!

Longoria has defended the show on several occasions:

The only way to break a stereotype is to not ignore it. The stereotype we are grappling with here is that, as Latinas, all we are is maids. And yet this is a show that deconstructs the stereotype by showing us that maids are so much more.

Are Latinas teachers and doctors and lawyers in America today? Yes. Should their stories be told, as well? Absolutely. But this show is called Devious Maids, not Latinas in America. Isn't it shortsighted to say we can only tell the stories of what others deem successful? Isn't it shortsighted to think that success is only measured in social status, monetary gain or job position? Are we saying maids are not successful because we perceive them to be at the bottom of the socioeconomic scale? What about the maid who raised a doctor or the maid who raised the mayor of San Antonio? Isn't that success by definition? However you define it, domestic workers are an integral part of the American fabric. They raise our children, they clean our homes, they wash our dirty laundry and contribute to the world around us.

/ courtesy of the artist / <em>Enrique's Journey, </em>by Pulitzer Prize winner Sonia Nazario, documents the travels of an unaccompanied 17-year-old Honduran boy into the U.S.

Our team had varying opinions on the matter. One question that was brought up: Have you seen Spanish-language television? Given that it's guilty of far more offensive portrayals, should we really be pointing our fingers at English-language media?

What do you think about the concept of Devious Maids? Will you tune in? Does a show like this really affect how Latinas are perceived? And is it "elitist" to take issue with the fact that this is a show about Latina maids?

We move on to a more serious topic: For some time now, Latina Lista has been reporting on the phenomenon of undocumented minors entering the U.S. alone. It's an issue that hasn't received much media attention, yet as Central American violence escalates, the number of unaccompanied youths crossing into the U.S. has tripled since 2008, leading Texas Gov. Rick Perry to call the situation a "humanitarian crisis." Treviño talks to us about her research and the struggles these minors face, both on their way into the U.S. and once they get here.

We close the discussion with a cold, controversial can of beer. Coors, which sponsors the Puerto Rican Day Parade in New York, got in trouble when it created a beer can featuring the Puerto Rican flag in the shape of an apple. Various members of the Puerto Rican community cried foul. In an interview with DNA Info, Vincent Torres of the group Boricuas for a Positive Image said, "It's a total disrespect to the Puerto Rican flag ... the parade is turning into one big commercial where the Puerto Rican people are being pimped." Many found it particularly tasteless in light of the fact that this year's parade features a theme of healthy living; among Hispanics, Puerto Ricans have one of the highest rates of alcoholism and diabetes.

/ courtesy of the artist /

The controversy escalated far enough for Coors to pull the cans and issue this apology: "MillerCoors has a strong history of supporting the U.S. Latino community ... Our intent in sponsoring the Puerto Rican Day Parade is to highlight the the cultural strength and vibrancy of the Puerto Rican community ... We apologize if the graphics in our promotional packaging inadvertently offended you or any other members of the Puerto Rican community." It may have been too little, too late: A few days ago, New York Attorney General Eric Schneiderman initiated an investigation into the nature of the relationship between the beer company and the Puerto Rican Day Parade.

Coors has gone to great lengths to try and mend a traditionally tumultuous relationship with Hispanics, but this is not the first time it's been in trouble with the Puerto Rican community. In this case, it's an issue of personal responsibility: According to New York City council member Melissa Mark-Viverito, this was both Coors' doing and "poor judgment" on the part of the parade's board. "They (the board) need to exercise leadership — to be clear that our flag, our most sacred symbol, should not be commercialized and equated to a can of beer."

We've got a show packed with great music and conversation. As always, but especially as we introduce what we hope will be a monthly segment, we look forward to hearing your thoughts.

------------------------------------------------------------------------------

Esta Semana En Alt.Latino: Inmigración, Cerveza Y 'Criadas Malcriadas'

Alt.Latino es una conversación semanal acerca de la cultura latinoamericana, con un fuerte componente musical. Siempre escuchamos buena música, pero también nos gusta empaparnos en una variedad de temas de conversación que afectan a los latinos, ya sea la diáspora caribeña, có mo nos relacionamos entre nosotros y la inmigración.

Esta semana hemos invitado a dos de nuestros bloggerspreferidos a que compartan con nosotros las historias que han estado siguiendo de cerca este mes: Julio Ricardo Varela es el fundador del blog Latino Rebels, y Marisa Treviño publica el blog Latina Lista.

Sin embargo, que esto no sea motivo de preocupación para los a mantes de la música: también escucharán clásicos de artistas como Café Tacvba, Ruben Blades y Los Tigres Del Norte. Y si se quedan con ganas de oír más música, no se olviden de visitar nuestro archivo de shows pasados.

Comenzamos charlando acerca de un show que está por estrenarse en el canal Lifetime y, que ha causado bastante controversia. Creado por Marc Cherry (Desperate Housewives) y con Eva Longoria como productora ejecutiva, los cinco personajes principales del programa son mujeres latinas. ¿Y entonces cuá l es el problema? Pues que a muchos latinos en Estados Unidos les ha molestado bastante el hecho de que el show, llamado Devious Maids ( que podría traducirse como Criadas Malcriadas ),se trata de...a ver...adivinen... cinco criadas l atinas, por supuesto muy sensuales y traviesas.

En una opinión escrita para el Huffington Post, Michelle Herrera-Mulligan, jefa de edición de Cosmo For Latinas,dijo que el show "no le hace justicia a las más de 20 millones de l atinas que viven en los Estados Unidos" y expresó que en su opinión el show es "una oportunidad desperdiciada." En otro artí culo para el Huffington Post, la escritora Tanisha L. Ramirez fue aún más tajante y sarcástica:

"El trailer de un minuto logra con eficiencia retratar a las l atinas como seres hipersexuales, metiches, intrigantesy, a veces, sirvientas totalmente invisibles, con bras ieres armados, ojos diabó licamente entornados y cabello echado hacia atrá s insolentemente...Esta fó rmula, según nos promete el canal, nos ofrece un retrato del enfrentamiento entre clases sociales que es divertido y también pícaro. Porque, como sabemos, los enfrentamientos entre clases sociales siempre han sido tan aburridos. ¡Gracias, Lifetime!"

Longoria ha defendido la premisa del show en varias ocasiones:

"La única manera de quebrar un estereotipo es no ignorarlo. Aquí el estereotipo con el cual estamos luchando es que como latinas, todassomos empleadas domésticas. Y sin embargo, este es un show que de construye ese estereotipo, al mostrarnos que las empleadas domésticas son mucho más que só lo eso.

Hoy en día en Estados Unidos, las Latinas somos maestras, doctoras y abogadas . ¿Acaso no debemos contar sus historias también? Absolutamente. Pero, este show se llama Devious Maids,y no Latinas en Estados Unidos.¿Acaso no es miope decir que só lo podemos contar historias que otros catalogan "exitosas"? ¿Acaso no es miop e decir que el "éxito" solo se mide en términos de status social, dinero o puesto de trabajo? ¿Estamos diciendo que las criadas no son "exitosas" porque percibimos que están en el más bajo nivel socioeconómico? ¿Qué hay de la empleada doméstica que crió a un doctor, o la empleada doméstica que crió al al calde de San Antonio? ¿Acaso eso no es, por definición, un "éxito"? Sea como lo definen, las empleadas domésticas son una parte integral de la sociedad estadounidense. Ellas crían a nuestros hijos, limpian nuestras casas, lavan nuestra ropa sucia, y contribuyen al mundo a nuestro alrededor."

Nuestro equipo tuvo opiniones variadas acerca del tema. Una pregunta que surgió varias veces es: ¿Has visto lo que es la programación de los canales en español? Los medios hispanos son tan culpables de cosificar a las mujeres latinas como cualquier otro medio. ¿Acaso no deberíamos estar tratando de mejorar nosotros, en vez de pedir que los medios anglosajones nos hagan justicia? Como siempre, nos interesa saber que piensan ustedes, nuestros oyentes.

Luego de abordar el tema de las Criadas Malcriadas, pasamos a una conversación algo más seria: hace ya tiempo el equipo de Latina Lista ha estado publicando investigaciones acerca del fenó meno de los menores indocumentados que emigran solos a Estados Unidos. Es un tema que realmente no ha recibido mucha atención mediática en Estados Unidos. Sin embargo, desde el 2008, a medida que incrementa la violencia en América Central, se ha triplicado el número de menores que cruza n la frontera solos . Según Rick Perry, g obernador de Texas, se trata de una verdadera "crisis humanitaria." Treviño nos habla acerca de su investigación y las situaciones a las que se enfrentan estos jóvenes cuando vienen camino a los Estados Unidos y una vez que llegan aquí.

Terminamos el show de esta semana con una lata de cerveza fría y controversial. Coors, que ha patrocinado ya hace varios años el Desfile Boricua de Nueva York, se metió en un problema al crear una lata de cerveza impresa con la bandera puertorriqueña (en forma de manzana). Varios miembros de la comunidad boricua pusieron el grito en el cielo. En una entrevista con el sitio web DNA Info, Vincent Torres, del grupo Boricuas For A Positive Image dijo: "Es una falta de respeto total a la bandera de Puerto Rico...el desfile se está convirtiendo en un gran comercial, en el cual el pueblo puertorriqueño está siendo explotado." Lo que cayó particularmente mal es que justamente este año, la temática del desfile es la salud, y la población b oricua tiene uno de los niveles de alcoholismo y diabetes más altos de todos los hispanos.

La controversia llegó a tal punto que finalmente Coors tuvo que descontinuar las latas, y ofrecer una disculpa formal: "MillerCoors tiene un fuerte historial de apoyar a la comunidad l atina en Estados Unidos...nuestra intención al patrocinar el desfile puertorriqueño es resaltar la fuerza cultural de la vibrante comunidad de Puerto Rico."

Sin embargo, la disculpa no bastó para impedir que hace unos días, el Procurador General de Nueva York iniciarauna investigación acerca de la relación entre Coors y el desfile.

Coors ha hecho grandes esfuerzos para remendar una relación tumultuosa con la comunidad hispana, sin embargo no es la primera vez que se meten en un problema con la comunidad b oricua. Al igual que con la controversia de las Criadas Malcriadas,el tema de la responsabilidad propia vuelve a surgir. Según expresó la conc ejala neoyorquina Melissa Mark-Viverito, Coors no es más responsable que los mismos organizadores del desfile. "Ellos necesitan ser lideres- expresar claramente que nuestra bandera, nuestro símbolo mas sagrado, no puede ser comercializada y equiparada con una lata de cerveza."

Esta semana sí que tenemos un show repleto de buena música, y sobre todo, buena conversación. Siempre nos gusta escuchar qué opinan ustedes, nuestros oyentes- pero especialmente en esta ocasión, en la que estrenamos lo que esperamos que sea una serie mensual ¡queremos saber qué piensan!

Copyright 2021 NPR. To see more, visit https://www.npr.org.