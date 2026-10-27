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Lake Effect

Tuesday 10/27/26: Candidates for lieutenant governor, debunking election misinformation, Betty Brinn artist-in-residence

Published October 27, 2026 at 8:00 AM CDT

Today on Lake Effect, a Wisconsin election worker addresses the misinformation about our state’s election system. We learn about Wisconsin’s lieutenant governor candidates. Plus, we talk to this year’s artist-in-residence at Milwaukee's Betty Brinn Children’s Museum.

Guests:

  • Marge Bostelmann, Republican member of the Wisconsin Elections Commission
  • Sarah Godlewski, Democratic candidate for lieutenant governor and Wisconsin’s current secretary of state
  • David Varnam, Republican candidate for lieutenant governor
  • Holly Mosher, executive producer of the documentary “The Invisible Mammal"
  • Malik Johnson, musician and this year’s artist-in-residence at Betty Brinn Children’s Museum
Lake Effect