Tuesday 10/27/26: Candidates for lieutenant governor, debunking election misinformation, Betty Brinn artist-in-residence
Today on Lake Effect, a Wisconsin election worker addresses the misinformation about our state’s election system. We learn about Wisconsin’s lieutenant governor candidates. Plus, we talk to this year’s artist-in-residence at Milwaukee's Betty Brinn Children’s Museum.
Guests:
- Marge Bostelmann, Republican member of the Wisconsin Elections Commission
- Sarah Godlewski, Democratic candidate for lieutenant governor and Wisconsin’s current secretary of state
- David Varnam, Republican candidate for lieutenant governor
- Holly Mosher, executive producer of the documentary “The Invisible Mammal"
- Malik Johnson, musician and this year’s artist-in-residence at Betty Brinn Children’s Museum