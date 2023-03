Conozca a los candidatos que se presentan a las elecciones al Tribunal Supremo de Wisconsin

El martes 4 de abril, los ciudadanos de Wisconsin votarán para elegir al próximo juez de la Tribunal Supremo de Wisconsin. En los últimos mandatos del tribunal, ha habido una mayoría conservadora de 4-3. Ahora que la jueza conservadora Patience Roggensack se está retirando, esta elección determinará si los conservadores o los liberales tienen el control. Aunque técnicamente se trata de una carrera apartidista, uno de los candidatos es ideológicamente conservador y cuentan con el apoyo de los republicanos, y la otra candidata es ideológicamente liberal y cuenta con el apoyo de los demócratas.

Daniel Kelly

Campaign website / Daniel Kelly, judicial candidate for state Supreme Court.

Filosofía judicial

El ex juez Daniel Kelly dice que es un "construccionista estricto" que afirma que los derechos constitucionales fueron creados por Dios y que el trabajo del tribunal es proteger esos derechos del gobierno. También dice que sólo el poder legislativo hace la ley y que el trabajo del tribunal es interpretar esa ley, no introducir preferencias políticas personales en las decisiones. Se ha estado comunicando bastante con los conservadores de todo el estado y de fuera del estado en busca de apoyo para esta carrera.

Por qué se conoce a Kelly

Kelly es un ex juez de la Tribunal Supremo de Wisconsin que busca recuperar su trabajo. Sirvió en el Tribunal Supremo estatal de 2016 a 2020 después de ser nombrado para el puesto por Walker. Kelly luego perdió una carrera para permanecer en el asiento ante la jueza liberal Jill Karofsky en 2020.

Kelly fue noticia cuando realizó una recaudación de fondos en un campo de tiro en Waukesha durante su campaña electoral en 2020 después de un tiroteo contra varias personas en el campus de Molson Coors de Milwaukee.

Historial laboral

Antes de servir en el Tribunal Supremo estatal, Kelly fue secretario judicial del Tribunal de Apelaciones de Wisconsin y durante mucho tiempo abogado litigante en asuntos corporativos y políticos. Representó a los republicanos en la Legislatura de Wisconsin en demandas sobre la redistribución de distritos en 2010 en el estado.

Educación

Kelly obtuvo una licenciatura de la Universidad de Carroll y una licenciatura en derecho de Regent University Escuela de Derecho, la misma universidad cristiana privada en Virginia Beach, Virginia, a la que asistió la juez Jennifer Dorow, aunque asistió antes.

Asociaciones profesionales / participación de la comunidad

La participación de la comunidad de Kelly incluye servir como presidente del Capítulo de Milwaukee de la Sociedad Federalista y como miembro del Consejo Asesor Estatal de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos. También es un ex miembro del panel asesor del bufete de abogados conservador Wisconsin Institute for Law & Liberty.

Respaldos

Kelly cuenta con el apoyo de la actual jueza conservadora del Tribunal Supremo del estado, Rebecca Bradley, de la jueza del Tribunal de Apelaciones de Wisconsin, Shelley Grogan, y de 19 sheriffs de Wisconsin. También cuenta con el apoyo de Wisconsin Right to Life, Pro-Life Wisconsin y Wisconsin Family Action.

Asuntos

Kelly formó parte de la opinión mayoritaria que puso fin a la orden de emergencia COVID del gobernador demócrata Tony Evers. Kelly se declara defensor de la libertad de expresión de los estudiantes y de las organizaciones religiosas.

Sobre el aborto: Kelly ha recibido el apoyo de Wisconsin Right to Life y Pro-Life Wisconsin. Ambas organizaciones están a favor de prohibir el aborto en el estado: Pro-Life Wisconsin en todas las circunstancias y Wisconsin Right to Life en todas las circunstancias excepto para salvar la vida de la madre.

Sobre la redistribución de distritos: Kelly ha representado a los republicanos en la Legislatura que dibujaron los mapas de Wisconsin en 2011 que han favorecido enormemente a los republicanos.

Janet Protasiewicz

Campaign website / Judge Janet Protasiewicz, judicial candidate for state Supreme Court.

Filosofía judicial

La jueza Janet Protasiewicz se describe a sí misma como una defensora de las víctimas de delitos. Dice que la democracia y el sistema de justicia penal y civil están "bajo ataque por un partidismo radical." Protasiewicz dice que ha desarrollado una reputación de ser justa e imparcial.

Por lo que se conoce a Protasiewicz

En 2017, Protasiewicz recibió el Premio de Participación Comunitaria de la Asociación de Abogadas. En 2018, ganó el premio Women in the Law Women of Influence del Wisconsin Law Journal.

Historial laboral

Protasiewicz ha sido juez del Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee durante casi una década y tiene más de 25 años de experiencia como fiscal de distrito adjunto.

Educación

Protasiewicz obtuvo una licenciatura de la UW-Milwaukee y una licenciatura en derecho de la Universidad de Marquette Escuela de Derecho.

Asociaciones profesionales / participación de la comunidad

Según la página web de su campaña, Protasiewicz ha formado parte de las juntas directivas de múltiples organizaciones, incluyendo la Asociación de Mujeres de la Universidad de Marquette, el Capítulo de la Cruz Roja Americana en Wisconsin, la Alianza de Patrimonio Polaco y la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette. Pertenece a la Asociación de Mujeres Abogadas, TEMPO, Professional Dimensions, Serjeants Inns of Court, Foley Inns of Court y Fairchild Inns of Court.

Respaldos

Protasiewicz ha alineado más de 800 endosos, incluyendo el de la jueza liberal del Tribunal Supremo, Rebecca Dallet.Protasiewicz cuenta con el apoyo de funcionarios de Milwaukee como el Presidente del Consejo Común, José Pérez, y la concejal JoCasta Zamarripa. La lista completa de apoyos está disponible en el sitio web de su campaña.

Asuntos

En un declaración, Protasiewicz dijo: "Los extremistas de derecha radicales [están atacando] nuestros derechos constitucionales más cercanos."

"Sabemos que no le corresponde al gobierno decidir a quién podemos o no amar," dijo. "Sabemos que las elecciones presidenciales de 2020 resultaron en la elección de Joe Biden. Debemos restablecer la confianza en que los jueces no solo están tratando de alcanzar sus resultados favoritos, sino que en realidad están aplicando la ley y la Constitución. Estoy corriendo para restaurar la integridad en el Tribunal Supremo de Wisconsin y sacar la política de la sala del tribunal." Protasiewicz apoya el derecho al aborto, la justicia y la seguridad pública, según un reciente anuncio de campaña.

